13 مايو 2018 مـ / موافق 27 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لمكافحة التستر.. اقتراح بإلزام المحلات التجارية الصغيرة بـ”الدفع الإلكتروني”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت مصادر عن اقتراح أمام الجهات المختصة بإلزام المحلات التجارية الصغيرة بفتح حسابات بنكية خاصة بها واعتماد نظام الدفع الإلكتروني، وذلك في خطوة للحد من ظاهرة التستر التجاري والقضاء عليها.

وقالت المصادر إنه سيتم تطبيق هذا المقترح في المستقبل القريب، لافتة إلى أنه لن يسمح بعدها للمحلات التجارية بممارسة أي نشاط دون الالتزام بهذه الآلية الجديدة، وأبانت أن هذه الخطوة ستسهل عملية الرقابة المالية على المتاجر وحساباتها، ومسارات التحويلات المالية التي تمثل الوسيلة التي يُخرج بها المستثمر المتستر عليه أمواله إلى خارج المملكة، وفقاً لصحيفة “اليوم”.

وكان مدير عام نظام المدفوعات بمؤسسة النقد العربي السعودي زياد اليوسف ذكر قبل يومين أنه سيتم إطلاق برنامج وطني يلزم المنشآت الخاصة بالسداد عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك بهدف مكافحة التستر.

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