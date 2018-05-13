13 مايو 2018 مـ / موافق 27 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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محمد صلاح يحطم رقم رونالدو وسواريز وشيرار ويصبح الهداف التاريخي للبريميرليغ

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

بات المصري محمد صلاح أفضل هداف في 38 مرحلة في تاريخ الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، بتسجيله الهدف الـ 32 له هذا الموسم عندما منح التقدم لفريقه في مرمى ضيفه برايتون الاحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

ودخل صلاح مباراة اليوم على ملعب أنفيلد رود برصيد 31 هدفا متساويا مع ألن شيرر (بلاكبيرن روفرز موسم 1995-1996)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد 2007-2008)، والأوروغوياني لويس سواريز (ليفربول 2013-2014).

واحتاج الدولي المصري الى 26 دقيقة لتسجيل هدفه الـ 32 والانفراد بالرقم القياسي في عدد الاهداف المسجلة في موسم من 38 مرحلة.

أما الرقم القياسي المطلق فهو 34 هدفا، ويتشاركه شيرر (نيوكاسل 1993-1994) وأندي كول (مانشستر يونايتد 1993-1994)، الا ان الموسم كان يتألف في حينه من 42 مباراة بدلا من 38 حاليا.

كما بات صلاح اول لاعب يهز شباك 17 فريقا مختلفا في موسم واحد في الدوري الانكليزي الممتاز. ورفع صلاح غلته من الاهداف الى 44 هدفا في 51 مباراة في مختلف المسابقات.

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