12 مايو 2018 مـ / موافق 27 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: اعتقال الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت مصادر أمنية عراقية اعتقال المسؤول عن جريمة قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة قبل نحو 3 أعوام حرقاً في سوريا.

وأضافت المصادر وفقا لصحيفة “الغد” الأردنية، أن القيادي في تنظيم داعش الإرهابي صدام عمر الجمل الذي استدرجه جهاز المخابرات العراقي مع 4 آخرين من قيادة داعش الإرهابي هو “أحد المسؤولين عن جريمة إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة”.

وقال الخبير في شؤون الأمن والدفاع، المتحدث السابق لوزارة الدفاع العراقية صباح الوكيل إن “صدام عمر الجمل الملقب بـ أبو رقية الانصاري الذي استدرجه جهاز المخابرات العراقية واعتقله مع 4 آخرين من قيادات داعش هو أحد المسؤولين عن جريمة احراق الطيار الأردني الكساسبة”.

وأضاف، أن جهاز المخابرات العراقي “اخترق الجدار الأمني لهيكل قيادات داعش واستدرج أبو زيد العراقي معاون البغدادي، الذي بدوره استدرج كلاً من صدام الجمل وأبو سيف الشيعطي وأبو عبد الحق العراقي، وأبو حفص الكربولي”.

وبين أن “المعتقلين الخمسة الذين يعتبرون من قيادات الصف الأول لتنظيم داعش هم في عهدة جهاز المخابرات العراقي الآن”، مشيرا إلى أن “هذه العملية تعتبر من العمليات الكبيرة والمعقدة لأنها استدرجت مطلوبين من اراضي دولتين هما تركيا وسوريا”.

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