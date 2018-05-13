أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»مصادر: اعتقال الداعشي المسؤول عن حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
كوريا الشمالية ستفكك موقعها للتجارب النووية ق...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- تستعد كوريا الشمالية لتفكيك موقعها للتجارب النووية في نهاية ايار/مايو الحالي، حسب ما اعلنت
-
مهاتير محمد: أنور إبراهيم سيعود للسياسة المال...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- أعلن رئيس الوزراء الماليزي الجديد ، مهاتير محمد، أن الملك وافق على اصدار عفو
-
بعد طباعتها الشهادتين على أغطية قوارير مشروبا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أصدرت شركة Eichbaum الألمانية بياناً اعتذرت فيه للمسلمين عن وضعها الشهادتين على أغطية قوارير
-
مصادر تكشف حقيقة طرح الحوثيين مبادرة لإنهاء ا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- نفت مصادر بالرئاسة اليمنية الادعاءات التي أطلقها الحوثيون حول تقديم مبادرة لوقف القتال، مؤكدةً