13 مايو 2018 مـ / موافق 27 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مطار الملك عبدالعزيز يعلن موعد بدء التشغيل التجريبي لمطار جدة الجديد

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، عن بدء التشغيل التجريبي للمطار الجديد في السابع من رمضان المقبل.

جاء ذلك خلال دورة تدريبية عقدتها إدارة المطار لقيادات الصف الأول، بعنوان “المعايير السبعة للتميز في تأسيس وحماية الأعمال”، أوضحت من خلالها نماذج تطوير العمل داخل المطار وآلية التحسن داخل صالات السفر.

وقال مدير عام المطار عصام نور، وفقا لـ”الاقتصادية”، إن هذه الدورات التدريبية تستهدف تطوير مختلف القيادات في ظل الانتقال الوشيك للمطار الجديد لتطوير منظومة العمل داخل المطارات السعودية.

وكان وزير النقل نبيل العامودي، قد ذكر أن مشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد أكبر بـ 5 مرات وبطاقة استيعابية لـ 50 مليون مسافر في العام، وستبدأ المرحلة الأولى من التشغيل في شهر مايو الجاري.

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