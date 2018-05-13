13 مايو 2018 مـ / موافق 27 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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«هدف» يدعم توظيف أكثر من 40 ألف سعوديًا وسعودية خلال الربع الأول من عام 2018

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن دعم توظيف 40869 سعودياً وسعودية عبر منافذ وقنوات التوظيف المختلفة ممثلة في برنامج توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة “توافق”، برنامج إعانة الباحثين عن العمل “حافز”، مراكز التأهيل والتوظيف، مكاتب التوظيف الأهلية و فروع الصندوق بمختلف المناطق وكذلك عبر برامج الدعم الجديدة ممثلة في برنامج نمو التوطين بالمنشآت، برنامج العمل الجزئي و برنامج العمل الحر، وذلك في الربع الأول من عام 2018.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ “هدف” خالد أباالخيل، أن عدد الذكور الذين تم دعم توظيفهم خلال الفترة ذاتها بلغ 18983، فيما سجل عدد الإناث 21886.

وأكد أبا الخيل أن “هدف” مستمر في تعزيز جهود دعم التوطين بإحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص بما يضمن تحقيق رؤية المملكة 2030، لافتا إلى أن الصندوق يسعى إلى تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف مختلفة، تلبي احتياجات المستفيدين، من خلال كوادر بشرية مؤهلة ونظم معلومات متطورة.

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