13 مايو 2018 مـ / موافق 27 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»وزارات وجهات حكومية تطلق هاشتاق “المنجزون 22”.. يثير المغردين وترقب لإعلان تفاصيله غداً
﻿

وزارات وجهات حكومية تطلق هاشتاق “المنجزون 22”.. يثير المغردين وترقب لإعلان تفاصيله غداً

بتاريخ شبكات اجتماعية | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أطلقت عدد من الوزارات والجهات الحكومية وسماً على “تويتر” بعنوان “المنجزون 22″، ودعت لترقب إعلان تفاصيله غداً.

ومن أبرز الوزارات والجهات التي شاركت في الوسم: وزارات الخدمة المدنية، والتجارة والاستثمار، والحج والعمرة، بالإضافة إلى حرس الحدود والهلال الأحمر وجامعات وأمانات بعض المناطق.

ولم تكشف أي من تلك الجهات عن أية تفاصيل حول “المنجزون 22″، ما أثار تساؤلات وتوقعات المغردين على “تويتر”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق