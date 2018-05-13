13 مايو 2018 مـ / موافق 27 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفاة 15 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة في شمال باكستان

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

إسلام آباد – واس :-

قضى 15 شخصًا على الأقل فيما أصيب العشرات جراء حوادث سببتها الأمطار التي هطلت بغزارة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية في المناطق الشمالية من باكستان .

وأوضح مسؤول في الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية لطيف خان اليوم أن معظم الضحايا سقطوا بسبب انهيار أسقف وأسوار المنازل في المناطق التي تعرضت للأمطار والسيول في شمال باكستان ، فضلًا عن سقوط لوحات الإعلانات على الطرق بسبب الرياح العاصفة المصاحبة للأمطار .

من جهة أخرى، أوضحت مصادر حكومية في إقليم البنجاب الباكستاني أن الأمطار الغزيرة أدت إلى تضرر المحاصيل الزراعية، وتم إعلان حالة الطوارئ في المناطق القريبة من ضفاف الأنهار ومجاري السيول تحسبًا لحدوث فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة .

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