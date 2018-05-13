‏الاتحاد بطلا لكأس الملك للمرة التاسعة في تاريخه

(أنحاء) – أنس القاسم :-
تُوج اتحاد جدة بكأس خادم الحرمين الشريفين في نسختها رقم 42، بعد أن تغلب على الفيصلي 3 / 1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على إستاد الجوهرة المشعة بجدة، ليرفع عدد ألقابه من البطولة إلى تسعة ألقاب.
سجل الاتحاد عن طريق عبد الرحمن الغامدي في الدقيقة 45، وربيع سفياني في الدقيقة 100، وعبدالعزيز العرياني في الدقيقة 116، فيما سجل هدف الفيصلي الوحيد سعيد الربيعي في الدقيقة 91.
لعب مدرب الفيصلي فوك راسوفيتش بتشكيلة مكونه من: مصطفى ملائكة , خالد عبدالباقي , سعيد الربيعي , إيغور روسي حمد فارس آل منصور , محمد بوسبعان , خاليم هيلاند , عمر عبدالعزيز, لويس غوستافو روجيريو دي اسيس كوتينيو , زي ادواردو , صالح جمعة , سلطان مندش , محمد يحيى مجرشي.
ولعب مدرب نادي الاتحاد خوسيه لويس سييرا بتشكيلة مكونه من: عساف القرني , عمر المزيعل , زياد الصحفي , أحمد حسن عسيري , عدنان فلاته , جمال با جندوح , فهد إبراهيم الانصاري , محمود كهربا , كارلوس فيلانويفا , أحمد العكايشي , عبدالرحمن الغامدي , ربيع سفياني , عمار سراج النجار , عبدالعزيز العرياني.
بدأت المباراة حماسية من الطرفين مع أفضلية للفيصلي من حيث الانتشار وسرعة التمرير، بفضل تحركات روجيرو على الجهة اليمنى ومعه الظهير الأيمن حمد آل منصور وجوستافو ومحمد أبو السبع.
ولاحت لنادي الفيصلي فرص خطيرة على مرمى الاتحاد، وفي الدقيقة 15 وصلت الكرة إلى روجيرو وهو منفرد بالمرمى من الثلث الأخير من ملعب الاتحاد، لكنه استقبل الكرة بطريقة خاطئة، ليشتتها الدفاع الاتحادي.
شعر لاعبو نادي الاتحاد بالخطر، ويستخلص زياد الصحفي الكرة في الدقيقة 18 ويمررها للعكايشي الذي يتوغل، وتتهيأ الكرة لفيلانويفا الذي سدد كرة قوية، تصطدم الكرة بالدفاع وتتحول إلى ركنية.
واهدر لاعب الاتحاد كهربا أقرب فرص التسجيل في الدقيقة 24 ، عندما سدد فيلانويفا كرة قوية ، ترتد من مصطفى ملائكة حارس الفيصلي ، ويتابعها كهربا ، لكنه يضعها في جسد الحارس لترتد ويشتتها الدفاع.
ضغط الاتحاد بقوة مع استبسال دفاع الفيصلي، لكن الضغط الاتحادي يسفر عن هدف المباراة الأول عن طريق فيلانويفا في الدقيقة 45، من ركلة ركنية أرسلها برأسه إلى داخل شباك مصطفى ملائكة، مسجلاً هدف السبق للعميد لينهي بذلك الحكم مجريات الشوط الأول.
انطلاق مجريات الشوط الثاني وكاد الاتحاد أن يعزز تقدمه، عندما توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد بقوة بيمناه، لكن الحارس مصطفى ملائكة يتصدى للكرة ويشتتها الدفاع.
واصل نادي الاتحاد ضغطة العالي على مرمى الفيصلي ويتوغل عكايشي ويمرر الكرة أقوى من اللازم لتجاوز كهربا وسط ذهول كل من في الملعب.
عاد نادي الفيصلي للمباراة رويداً رويدا ، وحاول السيطرة على مجريات المباراة لتخفيف الضغط الاتحاد على دفاعاته ، لكن لاعبو الاتحاد يلجأون للتمرير القصير للنيل من معنويات لاعبي الفيصلي.
أحتسب الحكم كلاتنبرج خطأ على جمال باجندوح في الدقيقة 59 بالقرب من خط الثمانية عشر، لكن أبو سبعان يسدد الكرة بعيداً عن المرمى، وبعدها مباشرة يمرر زي إدواردو كرة إلى جوستافو ليرسلها عرضية لكن روجيرو يضع الكرة في الشباك الخارجي.
أجرى الاتحاد تغييره الأول في الدقيقة 66 بخروج كهربا، ودخول عبدالعزيز العرياني ، ويرد الفيصلي بالدفع بصالح جمعة على حساب روجيرو ، ثم اجرى التغيير الثاني بخروج محمد أبوسبعان ودخول يحيى مجرشي.
وتواصل مهرجان مسلسل الفرص الضائعة، في الدقيقة 78 عندما يضع جوستافو وهو منفرد بسهولة في يد عساف القرني حارس الاتحاد. وأجرى الاتحاد تغييره الثاني بدخول عمار النجار بدلاً من العكايشي.
واختتم نادي الاتحاد تغييراته بخروج عبدالرحمن الغامدي ودخول ربيع سفياني وأستبدل مدرب الفيصلي زي ادواردو والدفع بسلطان مندش.
وسجل الفيصلي هدف التعادل عن طريق سعيد ربيعي في الدقيقة 91 وقبل نهاية المباراة بدقائق أرتقى عالياً لعرضية صالح جمعة، مسجلاً هدف التعادل.
الأوقات الإضافية
ومع انطلاقة الشوط الأول الإضافي ارتفعت درجات الإثارة عند الدقيقة 100 عندما تلقى ربيع سفياني الكرة واستدار وسجل هدف الترجيح للاتحاد، لكن الحكم يشير إلى تسلل قبل ان يحتكم إلى حكم الفيديو، ويعود يحتسب هدفاً ثانياً للاتحاد، لينتهي الشوط الإضافي الاول بتقدم الاتحاد 2/1.
حاول لاعبو الاتحاد الحفاظ على الكرة بين اقدامهم اطول فترة ممكنة عن طريق كثرة التمرير فيما يحاول لاعبو الفيصلي الاندفاع للأمام .
دخل الفريقان الشوط الإضافي الثاني، مع استبسال دفاع الاتحاد في الدقائق الأخيرة ، فيما يحاول مهاجموه استغلال المساحات الخالية في ملعب الفيصلي بسبب اندفاع لاعبيه للأمام ، لكن الاجهاد حل على اللاعبين.
أنطلق ربيع سفياني في الدقيقة 116 ومن هجمة اتحادية مرتدة ويمررها لعبد العزيز العرياني الخالي تماماً من الرقابة ، ليسجل الهدف الاتحادي الثالث.
واستبدل مدرب الاتحاد تغييره الرابع لأول مرة في الملاعب السعودية ، بدخول عمارالدحيم محل عمار النجار في الدقيقة 119 لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1 لصالح العميد الذي عاد للتتويج بدلا لكأس الملك بعد غياب خمس سنوات، ويحجز مقعدا أيضا في دوري أبطال آسيا 2019.
وكان العميد قد توج باللقب من قبل ثماني مرات مواسم 1957-1958، 1958-1959، 1959-1960، 1962-1963، 1966-1967، 1988-1987، 2009-2010، 2012-2013.