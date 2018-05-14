13 مايو 2018 مـ / موافق 28 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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آل الشيخ يعتمد إدارة بطل كأس الملك للموسم المقبل

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – بدر سابق – سالم باجوبح :-

اعتمد رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ تشكيل إدارة نادي الاتحاد للموسم المقبل، والتي يترأسها الأستاذ نواف المقيرن والتي تكونت من المهندس فراس هاني التركي نائباً للرئيس والدكتور ياسر نصيف أميناً عاماً وضمت عضوية كلاً من الأستاذ محيي الدين صالح كامل والأستاذ خميس الزهراني والأستاذ عبدالله كبوها.

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