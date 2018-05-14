13 مايو 2018 مـ / موافق 28 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أرامكو السعودية توقع مذكرة تفاهم ثلاثية لإطلاق برنامج تنموي مستدام للمرأة في المملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-

وقّعت أرامكو السعودية صباح اليوم الأحد 27 شعبان 1439هـ (13 مايو 2018م)، مذكرة تفاهم ثلاثية مع شركة ساذرلاند جلوبال الأمريكية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، لتأسيس مركز تعهيد الأعمال بالجامعة، الذي يهدف لإطلاق برنامج تجاري واجتماعي مستدام ومتطور للمرأة السعودية.

وتأتي مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها في الدمام، تماشيًا مع متطلبات رؤية السعودية 2030 في تمكين المرأة، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل من 22% إلى 30%، لتعزيز دورها في أعمال التنمية الشاملة بالمملكة.

وقال المدير التنفيذي لتطوير الأعمال الجديدة في أرامكو السعودية، الأستاذ زياد المرشد: “تؤكد مذكرة التفاهم هذه الدور الفاعل لأرامكو السعودية في تمكين المرأة، وخلق الفرص والبرامج التي تساعدها في تطوير قدراتها من أجل تأهيلها للإسهام في أعمال التنمية الوطنية”.

وأضاف المرشد: ” تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة لتطبيق معايير عالمية متطورة في العمل والإنتاج ونقل التقنيات وتوطينها في بيئتنا المحلية بما يخدم جميع الشرائح المجتمعية، ومن بينها المرأة التي نسعى لتمكينها بأحدث نماذج تطوير الموارد البشرية”.

وتعمل شركة ساذرلاند، بحسب مذكرة التفاهم، على تدريب أكثر من 3000 امرأة سعودية، وتوفير فرص العمل لهنّ من خلال المسار الجامعي، وبرنامج “العمل عن بعد” من المنزل، الذي نفذته الشركة بنجاح في عدد من دول العالم. كما تمكّنها هذه الشراكة، من بناء مراكز للتميز بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لتنفيذ برامجها في تأهيل المرأة.

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