إيفانكا ترامب على رأس الوفد الأمريكي المشارك في تدشين سفارة الولايات المتحدة بالقدس

وسط إجراءات أمنية مشددة، استقبلت إسرائيل إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تترأس وزوجها، وفد الولايات المتحدة المشارك في احتفال تدشين المقر الجديد للسفارة الأمريكية في القدس. وتجري التحضيرات على قدم وساق في مبنى القنصلية الأمريكية، فيما سيلقي ترامب كلمة عبر الفيديو بالمناسبة.