14 مايو 2018 مـ / موافق 28 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»إيفانكا ترامب على رأس الوفد الأمريكي المشارك في تدشين سفارة الولايات المتحدة بالقدس
﻿

إيفانكا ترامب على رأس الوفد الأمريكي المشارك في تدشين سفارة الولايات المتحدة بالقدس

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

وسط إجراءات أمنية مشددة، استقبلت إسرائيل إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تترأس وزوجها، وفد الولايات المتحدة المشارك في احتفال تدشين المقر الجديد للسفارة الأمريكية في القدس. وتجري التحضيرات على قدم وساق في مبنى القنصلية الأمريكية، فيما سيلقي ترامب كلمة عبر الفيديو بالمناسبة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق