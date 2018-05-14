14 مايو 2018 مـ / موافق 28 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“استئناف جدة” تؤيد حكم القصاص لمواطن قتل طليقته وشقيقها أمام مدرستها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أسدلت محكمة الاستئناف في جدة الستار على قضية قتل مواطن لطليقته وشقيقها أمام المدرسة التي تعمل بها، والتي وقعت قبل 3 سنوات، بعد أن أصدرت حكما بتأييد حكم القتل قصاصا.

وكانت دائرة القصاص في محكمة جدة أصدرت حكما ابتدائيا بالقتل قصاصا في حق المواطن القاتل والبالغ (36 عاما)، بعد تمسك أولياء الدم لطليقته، فيما تم تأجيل النطق بالحكم فيما يتعلق بشقيقها، بسبب وجود أطفال قصر له.

وخضعت القضية لمداولات عديدة وتدقيق ودراسة، بعد أن تم نقض الحكم ورفعه للاستئناف، ليتم تأييده في محكمة الاستئناف من خلال دائرة مكونة من 5 قضاة أيدوا الحكم.

يذكر أن القضية وقعت قبل 3 سنوات عندما لاحق الجاني طليقته وأطلق عليها 10 رصاصات أصابتها في رقبتها ورأسها ما تسبب في مقتلها ومقتل شقيقها الذي كان برفقتها أمام مدرستها شرقي جدة، ثم سلم نفسه للجهات الأمنية لاحقا، واعترف أمام دائرة القصاص بجريمته التي أرجعها إلى خلاف عائلي بينهما.

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