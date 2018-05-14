14 مايو 2018 مـ / موافق 28 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الاستثمار” و”غرفة الحدود الشمالية” تبحثان فرص الاستثمار بالمنطقة

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-

التقى معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر اليوم برئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية سعادة المهندس منيع الخليوي واعضاء مجلس الادارة، ونخبة من رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة.

وناقش الطرفان أبرز التحديات الاستثمارية التي قد تواجه المستثمرين، وآليات التعاون من خلال تطوير أبرز الفرص المتاحة في القطاعات الواعدة بالمنطقة، وتسهيل إجراءات الاستثمار فيها مما سيسهم في تسويقها محلياً وعالمياً.

وخلال اللقاء، قدم وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين الأستاذ إبراهيم السويل عرضا عن دور الهيئة في تنمية المنطقة، وأهم الاستثمارات المتواجدة بها، بالإضافة إلى أبرز الإصلاحات بالبيئة الاستثمارية في المملكة، ودورها في تطوير الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الواعدة والتي تستهدفها الهيئة ضمن استراتيجيتها وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتقديم الخدمات المتطورة لتتوافق مع هدف زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي والمحلي في الاقتصاد المحلي.

من جانبه، قدم وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عايض بن هادي العتيبي عرضًا حول دور اللجنة التنفيذية لتحسين أداء في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية “تيسير”، أكد خلاله أنه تم تشكيل اللجنة بهدف معالجة معوقات القطاع الخاص لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال والوصول إلى نتائج أفضل، مبينا أن اللجنة قدمت حتى الان ما يقارب الـ 222 اصلاحا في البيئة الاستثمارية بالمملكة.

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس الغرفة شكره وتقديره  لسمو امير المنطقة صاحب السمو الملكي  الامير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز   على حرصه وتوجيهاته الدائمة لما يحقق التنمية والتطور للمنطقة وفق رؤية ٢٠٣٠ كما قدم درعاً تذكارياً لمعالي المحافظ  بهذه المناسبة شاكراً لمعاليه اهتمامه وحرصه على زيارة مقر الغرفة للالتقاء برجال وسيدات الاعمال.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بإعداد قائمة بأهم الفرص الاستثمارية لكل منطقة من مناطق المملكة، بالاعتماد على المميزات النسبية لكل منها؛ بهدف التوسع في استثماراتها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاستثمارات المحلية؛ لتحقيق التنوع الاقتصادي بالمملكة.

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