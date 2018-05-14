14 مايو 2018 مـ / موافق 28 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“التجارة” تشهِّر بمؤسسة لقطع غيار السيارات لبيعها منتجات مقلدة
﻿

“التجارة” تشهِّر بمؤسسة لقطع غيار السيارات لبيعها منتجات مقلدة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكمًا بمخالفة تجارية أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض ضد إحدى مؤسسات قطع غيار السيارات، لتورطها في حيازة وبيع منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة.

وأوضحت الوزارة أن المحكمة قضت بمخالفة المؤسسة التي تعمل في استيراد وتجارة الجملة في قطع غيار السيارات، وفرضت عقوبة مالية قدرها 150 ألف ريال على المؤسسة مع مصادرة السلع المقلدة.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار على المستودع التابع للمؤسسة الواقع في حي الفيصلية جنوب الرياض، حيث تم ضبط 60 ألف قطعة من فلاتر الزيت والهواء المقلدة لعدة علامات تجارية وهي “أي سي ديلكو” و “هوندا” و”فورد” و”نيسان” و”تويوتا” و”موبار” وايسوزو” و”مرسيدس” و “بي إم دبليو”، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة جميع الكميات وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق