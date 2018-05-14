14 مايو 2018 مـ / موافق 28 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العقاري”: 82 ألف مستفيد لم يتقدموا لاستلام قروضهم رغم صدور موافقات لهم‎

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء) – متابعات :-

كشف حمود العصيمي المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، أن عدد المستفيدين الذين حصلوا على موافقات ولم يستلموا قروضهم بلغ نحو 82 ألف مستفيد.

وأوضح العصيمي وفقا لـ”الاقتصادية”، أن قرار تمديد المهلة الزمنية لمدة سنة إضافية يشمل المستفيدين الذين صدرت لهم موافقات سابقة على طلباتهم منذ 10 سنوات ماضية فأقل من تاريخ انعقاد المجلس، لافتا إلى أن التمديد جاء حرصا من الصندوق على إعطاء المواطنين فرصة إضافية لتملك سكنهم.

ودعا المستفيدين كافة إلى سرعة إنهاء إجراءاتهم، والاستفادة من الحلول التمويلية المتنوعة لبرنامج القرض العقاري “التمويل المدعوم” التي أوجدها الصندوق.

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