14 مايو 2018 مـ / موافق 28 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً خميس مشيط

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أبها – واس :-

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة قتل مواطناً بأخذه إلى منطقة صحراوية وتركه بها متعمداً دون إسعافه في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

وجاء في البيان “أقدم / هادي بن حسن بن هادي المشيخي ـ سعودي الجنسية – على قتل / أحمد بن زيد بن فواز أبو طالب – سعودي الجنسية -، وذلك بأخذ المجني عليه إلى منطقة صحراوية وتركه بها متعمداً دون إسعافه والإبلاغ عنه وتكتمه على مكان تواجده مما أدى لوفاته، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الاثنين في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير”.

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