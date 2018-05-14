القهوجي والسويد يدشنان المركز الإعلامي بجمعية رعاية الرياضيين

(أنحاء) – جدة : ــ
دشن رئيس مجلس ادارة جمعية رعاية الرياضيين الخيرية بمنطقة مكة المكرمة نصار الظاهري واللاعبين خالد قهوجي مدير عام الجمعية وابراهيم سويد عضو مجلس الادارة مساء امس المركز الاعلامي بالجمعية بحضور رئيس رابطة الاعلاميين عثمان الشيخي ومدير المركز الاعلامي فهد المشهوري وعدد من الاعلاميين واللاعبين وفي مقدمتهم الناقد الرياضي علي الزهراني وعضو شرف النادي الاهلي الدكتور محمد عثمان مليباري والاعلامي ماجد القرني والمصور الفوتغرافي عامر عبدالله ومحمد خميس مدير فريق سلة الاتحاد واللاعبين الاتحادي عبدالله جابر وشهد حفل التدشين عرض فيلما وثائقيا حول الجمعية وأنشطتها وبرامجها وأهدافها الرامية الى خدمة ودعم اللاعبين والرياضيين في مختلف الألعاب ومختلف الاندية التابعة لمنطقة مكة المكرمة وتحديدا المعسرين الذين لم يعاصروا الاحتراف وغيرهم من اللاعبين النجوم في ألعاب السلة وكرة اليد والكرة الطائرة ممن خدموا رياضة الوطن وضحوا بمستقبلهم وفجأة وجدوا انفسهم وأسرهم يواجهون ظروف مالية ومعيشية صعبة.
وخلال جولة على مرافق الجمعية اشاد الجميع بما حققته الجمعية في عمرها القصير والذي لايتجاوز العام ونصف العام من انجاز نال تصنيف متقدم من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لم تحققه جمعيات تجاوزت الخمسة عشر عاما من تأسيسها حيث استطاعت جمعية رعاية الرياضيين ان تتبنى وتعالج اكثر من 30 حالة للاعبين مشهورين وأسرهم حال تعففهم دون ان يتحدثوا بما يعانونه من ظروف الحياة القاسية.
وعبر الناقد الرياضي علي الزهراني عن بالغ سعادته بما تقوم به الجمعية من دعم ورعاية تجاه الرياضيين واللاعبين المعسرين الذين كانوا في يوما من الايام نجوما مبدعين في انديتنا وملاعبنا الرياضية وكانوا سببا في رسم ابتسامتنا .. وطالب الزهراني رؤساء الاندية واعضاء الشرف ورجال الاعمال بدعم الجمعية لتواصل أعمالها الانساية تجاه شريحة عزيزة على قلوبنا.
وتمنى الكابتن خالد قهوجي ان يشارك لاعبي الاندية في دعم الجمعية لتواصل دعمها ورعايتها للاعبين ونجوم كنا ولا نزال نردد أسماءهم باتوا الان يعانون وباتوا اكثر حاجة للمساعدة.
وشدد الدكتور محمد مليباري على ضرورة دعم الاعمال التطوعية خصوصا في المجال الرياضي واشاد بجهود جمعية رعاية الرياضين في متابعة احوال الرياضيين وايضا في برامج تدريب وتاهيل عدداً من الرياضيين الذي غادروا الملاعب عبر إعادتهم الى الساحة كمدربين ومحللين رياضيين.
وناشد رئيس مجلس الادارة نصار الظاهري معالي المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الرياضة بمساندة الجمعية ودعمها لتواصل تقديم رسالتها الانسانية على اكمل وجه.. مشيرا الى ان معاليه سيكون سعيدا بما حققته الجمعية من نتائج وما قامت به تجاه عدد من اللاعبين الدوليين المعروفين الذين اثقلتهم الديون وارهقتهم الايجارات وبفضل من الله ثم بمتابعة حالاتهم تمت الحلول وتأمين حياة مستقرة لهم .