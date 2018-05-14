14 مايو 2018 مـ / موافق 28 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المجد لإسرائيل المحتلة

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

اثناء تصفحي لبعض مقالات الصحف اليومية

استغربت من تدافع الكتاب السعوديين لما حصل بين ايران واسرائيل بعضهم يتهافت ويمجد اسرائيل

والبعض الاخر   اعلنوا ولاءهم لإسرائيل بكتاباتهم المقززه، والبعض نراه يقارن لمن المقومات الاساسية التي تجعلنا نعلن تضامننا و ولائنا له حيث ان اسرائيل عدوة لعدونا اللدود  وأن ايران دولة اسلامية ولو كانت متطرفة الا انها تظل دولة اسلامية ويشتت الكاتب القارئ بمقارنةِ تلك

والبعض لا يستطيع أن يخير بين اسرائيل وبين ايران

فالتخيير بينهم اشبه بالتخيير بين ان تموت قتلا او ان تقتل نفسك .

 السنا نعي جيداً ان كل مكر ودهاء يقمع في الشعوب العربية إنما هو تدبير صهيوني و في حقيقة الامر لا مقارنه بين اسرائيل وإيران فكِلاهما خطر علينا وكلاهما وجه لعملة واحدة ، هذا حل لجأت إليه امريكا خططت له جيداً ومن ثم الهمته للعرب بهدف تقريب اسرائيل من العرب

اسرائيل عدوة دائمية للعرب والمسلمين اما ايران قد تتجدد العلاقات بيننا بتبدل حكومتها كونها دولة اسلامية 

“محظوظة اسرائيل محظوظة للغاية كون أعدائها العرب والمسلمين “

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