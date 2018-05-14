بأسعار تنافسية وخصومات تصل إلى %60.. “طيران أديل” يوقع اتفاقية مع موقع “بوكينج” العالمي لتوفير حجوزات الفنادق

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
وقع “طيران أديل”، أحدث شركة طيران اقتصادي وثالث أكبر مشغل بالمملكة، اتفاقية مع شركة “بوكينج” الرائدة عالمياً في مجال توفير الحجوزات الفندقية booking.com، وذلك تعزيزاً لخدماته الإلكترونية المتعددة والتي تهدف الى تسهيل إجراءات السفر وجعلها أكثر بساطة وسهولة، حيث يقدم هذه الخدمة الجديدة لعملائه بدون أي رسوم إضافية على الحجوزات، إلى جانب حصول المسافرين وزوار الموقع على خصومات مميزة على حجوزاتهم الفندقية تصل إلى 60%.
ويأتي اختيار “طيران اديل” لموقع “بوكينج” العالمي نظراً لما يتمتع به من مميزات رائدة، حيث يضع الموقع بين يدي المسافرين أكبر مجموعة من الخيارات لأماكن الإقامة وبأسعار تنافسية في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، خصوصاً في الوجهات التي تصل اليها رحلات “طيران اديل” داخل المملكة والتي تضمن الرياض، جدة، القصيم، الدمام، جازان، ابها، وتبوك، حيث يوفر الموقع ما يزيد عن 3765 فندقاً في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وبهذه المناسبة أوضح السيد كون كورفياتيس الرئيس التنفيذي لطيران اديل أن الشركة ماضية في برامج الاستثمار بمجالات التقنية وذلك بهدف مواكبة تطلعات ورغبات عملائها بما يضمن حصولهم على تجربة سفر مريحة وممتعة، مشيراً إلى أن “طيران اديل” يسعى لتوفير منظومة خدمات الكترونية متكاملة لمسافريه بدءً من حجوزات الطيران وشراء الخدمات والمنتجات الاخرى على متن الطائرة، ووصولاً الى خدمات الفنادق وغيرها من الخدمات التي سيتم اضافتها مستقبلاً والتي تساهم في تقليل الجهد واختصار الوقت للمسافرين.
وأكد الرئيس التنفيذي لطيران اديل أن الحجوزات الفندقية عبر الإنترنت في المملكة تعد من الخدمات التي تلقى رواجاً كبيراً من قبل المسافرين جواً وتشهد نمواً عاماً بعد عام، مبيناً أن توقيع الاتفاقية مع “بوكينج” سوف يمنح عملاء “طيران اديل” وزوار موقعه الخاص بحجوزات الفنادق أسعاراً خاصة، حيث تعتبر هذه المنصة الجديدة للخدمة طريقة مثلى لعملاء الشركة للحصول على أسعار بأقل تكلفة سواءً لحجوزات الطيران او الفنادق معاً.
وأضاف : أنه بمجرد الدخول إلى بوابة موقع “طيران اديل” الإلكترونية المتطورة على الرابط flyadeal.com سوف يجد الزائر “ايقونة” الحجز الفندقي، وعند الضغط عليها يتطلب من الزائر ادخال اسم المدينة التي يرغب الإقامة فيها وتاريخ الوصول والمغادرة، وبعد ذلك يتم ربط هذا الطلب بقاعدة بيانات شركة “بوكينج” العالمية، وبعد اختيارك الفندق تتم عملية الحجز، ومن ثم يتم إرسال جميع تفاصيل الحجز بالبريد الالكتروني بدون الحاجة الى الدفع مسبقاً، حيث بالإمكان اثناء الوصول للفندق إتمام عملية الدفع، إضافة الى ان إلغاء الحجوزات الفندقية يتم بدون فرض أية رسوم وذلك يعتمد بحسب السياسات والاحكام المتبعة.
حول “طيران أديل”:
تأسست شركة «طيران أديل» التي تملكه الخطوط السعودية لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي بأسعار اقتصادية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، وستعمل مبدئيًا على تشغيل أسطولها من طائرات A320 الجديدة بتصميم مقصورة من درجة واحدة. “سافر يوميًا بأقل الأسعار… طيران أديل”.
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني التالي: media@flyadeal.com
حول (booking.com):
Booking.com تستثمر في التكنولوجيا الرقمية التي تجعل أسفارك بغاية السهولة، فمهمتنا أن نفتح لك آفاقاً جديدة لعالمٍ غني بالتجارب. نضع بين أيدي المسافرين من عملاء Booking.com المجموعة الأكبر من خيارات أماكن الإقامة، من الشقق، وبيوت العطلات، وأماكن المبيت والإفطار التي تملكها عائلات إلى المنتجعات الفخمة، ومنازل الأشجار، والأكواخ. يتوفّر موقع Booking.com وتطبيقات الهواتف الذكية بأكثر من 40 لغة، وتوفر أكثر من 28,466,690 خيار للإقامة إجمالاً، تغطّي 131,383 وجهة في 228 دولة وإقليماً حول العالم.
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