أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»بمبادرة من مركز الملك سلمان للإغاثة.. نقل طفلة يمنية إلى المملكة تعرضت لشظية حوثية أدت لبتر إحدى قدميها
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