تكريم رجال أمن بحفر الباطن نجحوا في الإطاحة بخليجي قتل سعوديا وحاول الهرب

(أنحاء) – متابعات :-
كرم مدير شرطة محافظة حفر الباطن العقيد فايز بن معجب الشهراني عدداً من ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية بالمحافظة، تقديراً لجهودهم، التي أسفرت عن الإطاحة بخليجي قتل مواطناً وحاول الهرب إلى خارج المملكة.
وشمل التكريم، كلاً من قائد دوريات أمن الطرق الرائد سعد زيد المطيري، وقائد قوة المهمات والواجبات الخاصة الرائد ثامر بن هادي العسكر، ورئيس مركز أمن الطرق بالرقعي النقيب فهد محمد العتيبي، ومدير شرطة مركز الرقعي النقيب تركي مخلف الشمري، والرقيب بدر شعيل الظفيري، والرقيب صلاح شموط الشراري.
وكانت شرطة حفر الباطن أعلنت أول أمس الأحد، أن الأجهزة الأمنية التابعة لها نجحت في الإطاحة بخليجي ثلاثيني أُثناء توجهه لأحد المنافذ البرية، محاولاً الهرب إلى خارج المملكة، بعد أن قتل مواطناً عشرينياً طعناً إثر خلاف بينهما.