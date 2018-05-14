14 مايو 2018 مـ / موافق 29 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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طائرتان إغاثيتان من مركز الملك سلمان للإغاثة تصلان جزيرة سقطرى

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

سقطري – واس :-

وصلت طائرتان إغاثيتان مقدمتان من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, يرافقهما فريق من المركز إلى جزيرة سقطرى اليمنية.

وتحمل الطائرتان أجهزة ومحاليل ومستلزمات طبية وكذلك سلالاً غذائية سيتم توزيعها بأشراف فريق المركز على العائلات الأكثر احتياجًا.

وتأتي هذه المساعدات, ضمن المشروعات الإنسانية التي يقدمها المركز للأشقاء في اليمن التي بلغت 260 مشروعًا شملت قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعافي المبكر والإيواء والمياه والإصحاح البيئي والنظافة، ومشروعات مخصصة للمرأة والطفل.

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