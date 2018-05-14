أنت تتصفح:الرئيسية»ثقافة وفنون»طراد الأسمري أميناً عاماً لملتقى المغردين العرب
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
شيرين تكشف عن موعد أول حفل غنائي لها بالسعودي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن موعد أول حفل غنائي لها في السعودية، والذي
-
يقدر سعرها بـ 3.5 مليون دولار.. الفنانة العال...بتاريخ
(أنحاء) – إيطاليا : ــ قامت الفنانة العالمية شاليمار شربتلى برسم أغلى سيارة فى العالم “باجانى زوندا” فى
-
“AMC” تواصل تقديم عروضها من الأفلام الشيقة لل...بتاريخ
(أنحاء) – الرياض : ــ بعد النجاح الكبير الذي حققه افتتاح أول شاشة عرض سينمائي في المملكة العربية
-
بهدف دعم الاستديوهات والمخرجين السعوديين.. “ا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- وقعت الهيئة العامة للثقافة، أمس السبت اتفاقية مبدئية للشراكة والتعاون مع شركة آيماكس “IMAX”