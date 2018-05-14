14 مايو 2018 مـ / موافق 28 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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طراد الأسمري أميناً عاماً لملتقى المغردين العرب

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – جدة :-

أعلن اتحاد المنتجين العرب خلال تدشين المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان الرسمي عن ملتقى المغردين العرب والذي سيقام في شهر نوفمبر المقبل ضمن مبادرات مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، أن إدارة الملتقى ستتم برئاسة الدكتور إبراهيم أبو ذكري ونائبيه الأستاذ فيصل الرويبح والمشرف العام الفنان عبد الله العامر والأمين العام الأستاذ طراد الأسمري ومساعد له الأستاذ خالد المجرشي.

ويناقش الملتقى مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام وموقع تويتر بشكل خاص على الرأي العام للشعوب العربية وكيفية قيام البعض باستغلال هذا الموقع بطريقة خاطئة للإساءة الى الشعوب العربية وتمرير بعض الأفكار الخبيثة.

وأشار القائمون على الملتقى خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره رئيس مجلس إدارة اتحاد المنتجين العرب الدكتور/ إبراهيم أبو ذكري وخالد المجرشي الأمين العام المساعد للملتقى إلى أنه سيكون هناك توصيات وأفكار ستصدر عن الملتقى في ختام أعماله وسيتم العمل على توزيعها على مختلف الجهات العربية المعنية بهذا الموضوع.

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