فيديو | الفوزان يوضح الحكم الشرعي في المتوفى الذي كان يصلي ولا يصوم

(أنحاء) – متابعات : ــ
أكد الشيخ عبدالعزيز الفوزان في رده على تساؤل بشأن شخص متوفى لم يكن يصوم شهر رمضان، أن على أبنائه إكثار التصدق والدعاء له.
وقال الفوزان في حديثه لبرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن ترك صيام رمضان رغم أنه لا يخرج من الملة مثل ترك الصلاة، لكن فيه خطر عظيم على صاحبه، كما أجمعت الأمة على ذلك.
وأضاف أن تارك صيام رمضان قد يعذب في قبره إلى أن تقوم الساعة؛ لأنه أفطر في رمضان تهاوناً منه وانتهاكاً لحرمة الصيام، لافتاً إلى أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام.
وناشد الفوزان أهل المتوفى كثرة الدعاء لميتهم والتصدق عنه، عسى الله أن يغفر له ويتجاوز عنه تركه لصيام شهر رمضان.