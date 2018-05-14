فيديو | لحظة انفجار دراجة نارية مفخخة بين رجال الشرطة في إندونيسيا

(أنحاء) – وكالات :-
قالت الشرطة الإندونيسية إن العديد من رجال الشرطة أصيبوا في انفجار سيارة بمدينة سورابايا يوم الاثنين وذلك بعد يوم واحد من قتل إسلاميين متشددين ما لا يقل عن 13 شخصا في هجمات انتحارية على كنائس في ثاني أكبر مدن إندونيسيا.
وقال فرانس بارونج مانجيرا المتحدث باسم الشرطة في جاوة الشرقية ”من الواضح أنه تفجير انتحاري.
”لا نستطيع كشف كل التفاصيل بعد لأننا ما زلنا نحدد هويات الضحايا في الموقع ويجري التعامل مع مسرح الجريمة“.
وأضاف أن التفجير وقع في الساعة 8.50 (0150 بتوقيت جرينتش) عند نقطة تفتيش خارج المبنى. وقال إن العدد الكامل للضحايا غير واضح.وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة عرضها التلفزيون الإندونيسي وصول دراجة نارية عند نقطة تفتيش بجوار سيارة وانفجارها لدى اقتراب رجال الشرطة منها.
وكان إسلاميون متشددون قتلوا ما لا يقل عن 13 شخصا في هجمات انتحارية على ثلاث كنائس في سورابايا يوم الأحد.