فيديو | مراسل يطلب تعليق وزير النقل على وضع معدات بمواقع مشاريع متعثرة قبل زيارته لأبها.. وهذا رد فعل الوزير

(أنحاء) – متابعات : ــ
رفض وزير النقل نبيل العامودي الإجابة على سؤال أحد المراسلين، طلب تعليقه على ما تردد حول استعدادات خاصة سبقت زيارة الوزير لمدينة أبها.
ووجه مراسل قناة “الإخبارية” عبدالله آل عبيد، سؤالاً لوزير النقل حول مدى صحة ما قيل عن نزول معدات لمواقع مشاريع متعثرة تزامناً مع زيارته لمدينة أبها، إلا أن الوزير تجاهل السؤال وانصرف دون أن يرد عليه.
من جانبه، كشف المراسل عبدالله آل عبيد تفاصيل الواقعة، مبيناً أن زيارة الوزير لأبها لم يكن للإعلاميين اطّلاع عليها، لكنهم التقوه بعد وليمة الغداء التي أعدت له بفندق قصر أبها، واعتذر هو عن الإجابة على أسئلة الصحفيين لانشغاله بمتابعة بعض المشاريع.
وأضاف آل عبيد أن الوزير رفض الإجابة على الأنباء المترددة حول وضع معدات بناء في مواقع المشاريع المتعثرة، كما لم تعلق حسابات الوزارة أو حساب الوزير على “تويتر”، مشيراً إلى أن العديد من الصحفيين وثّقوا نقل تلك المعدات بعد سفر الوزير من مواقع المشاريع المتعثرة إلى مواقع أخرى.