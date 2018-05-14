فيديو | مقطع متداول لتعذيب شيخ قبلي داخل سجون الحوثيين.. ومستشار الرئيس اليمني يؤكد صحته

(أنحاء) – متابعات :-
أكد سام الغباري، مستشار رئيس الوزراء اليمني، صحة مقطع الفيديو المتداول لشيخ قبلي داخل السجون الحوثية، لافتاً إلى أن الفيديو المسرب تم التقاطه للشيخ جمال المعمري.
وأوضح الغباري، أن المعمري أطلق الحوثيون سراحه بعد إصابته بشلل تام؛ نتيجة التعذيب الذي تعرض له، لافتاً إلى أن التعذيب تم في منزل علي محسن الأحمر الذي احتله الحوثيون، حسب “عاجل”.
وعلّق الغباري على الفيديو من خلال صفحته بتويتر قائلاً: “جريمة تاريخية تضاف لرصيد الهاشميين الدموي في تعذيب أبطال اليمن وأحراره الذين رفضوا ولايتهم الكهنوتية، فتعرضوا للتعذيب والضرب والعنف والرعب، هذه الأنات المروعة تكفي لكل يمني أن يشعر بالغضب العارم ليقاتل حتى النصر، وسنكتشف المزيد من القصص الفظيعة لجرائم هاشمية ضد إنسانية اليمنيين”.