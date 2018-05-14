14 مايو 2018 مـ / موافق 28 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | نجران.. قائد سيارة يُمارس التفحيط في ملعب لكرة القدم
﻿

فيديو | نجران.. قائد سيارة يُمارس التفحيط في ملعب لكرة القدم

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أظهر مقطع فيديو متداول قيام قائد سيارة بممارسة التفحيط في أحد ملاعب كرة القدم بمنطقة نجران.

وأبان المقطع قائد السيارة وهو يفحط وسط ذهول مجموعة من الشبان الذين اضطروا لإيقاف مباراة بينهما؛ تجنباً لصدمهم من قِبل قائد السيارة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق