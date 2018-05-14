14 مايو 2018 مـ / موافق 28 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قوات الاحتلال ترتكب مجزرة في قطاع غزة.. بينهم أطفال ونساء

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (الاثنين) عن وقوع عشرات القتلى بينهم أطفال وإصابة أكثر من 1700 آخرين برصاص الاحتلال على الحدود شرق قطاع غزة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية في بيانٍ لها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت وابلا من الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، ما أدى استشهاد 41 مواطنا وإصابة أكثر من 1700 آخرين، 27 منهم وصفت حالتهم بالحرجة جدا، و122 طفلا، و44 سيدة.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت منذ ساعات الصباح في المناطق الحدودية، تزامناً مع نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وإحياءً للذكرى السبعين للنكبة.

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