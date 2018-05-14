14 مايو 2018 مـ / موافق 28 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قوات الدفاع الجوي ترصد صاروخاً بالستياً أطلق باتجاه مدينة جازان.. وسقط في منطقة صحراوية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن / تركي المالكي بأنه وفي تمام الساعة العاشرة وثمان عشرة دقيقة ( 18 : 10 ) من صباح اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا بالستيا أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي، أن الصاروخ كان باتجاه مدينة ( جازان ) وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان إلا أن الصاروخ سقط في منطقة صحراوية غير مأهولة.

وبين المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

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