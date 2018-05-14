كريستيانو ينافس الكابتن ماجد

(أنحاء) – وكالات : ــ
كشف مهاجم نادي ريـال مدريد ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو إصداره مسلسلا كارتونيا خاصا به تحت اسم «Striker Force 7»، سيكون شخصيته الرئيسية على غرار المسلسل الكرتوني الشهير «كابتن ماجد»، دون أن يعلن تاريخاً محدداً للعرض، بحسب مجلة «Variety»، التي نشرت الصورة الأولى من المسلسل، وبحسب «النشرة الفنية» فإن كريستيانو دخل في شراكة مع شركة إنتاج مختصة بأعمال الرسوم المتحركة تسمى «Graphic India»، وهي التي ستتبنى العمل كاملًا.
ويأتي ذلك في ظل الحديث عن عروض سينمائية لإنتاج فيلم يشارك فيه رونالدو في قالب فني بعيد عن حياته الرياضية.