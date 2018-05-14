14 مايو 2018 مـ / موافق 28 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مالها إلا الأهلي

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

* تقدّم لنا الحياة في كل يوم درس جديد قد يتعلّم منه الشاطر ويقع المكابر  في المحظور أحياناً ويصبح ذلك المشجّع ضحيّة عدم الاستفادة من التكرار الذي يعلّم الشطّار .

* في الأهلي شاهدناه مشاركاً في عدد من المحافل شرّف الوطن خارجياً ولازال الجانب المشرق الحقيقي للكرة السعودية ليس على صعيد كرة القدم فقط بل امتدت لجميع العاب النادي .

* أحتاج سفير الوطن الدعم الكامل وإعطاءه شيء بسيط من حقّه حيث لم يسبق للوسط الرياضي السعودي أن شارك احد أندية الوطن خارجياً وفي مرحلة مهمّة وتم تغييبه بشكل تام عن المشهد ..!

* بطولة آسيا كانت ولازالت هدف رئيسي للأندية السعودية وحق مشروع لها أن تبحث عن مصلحتها لتحقيق ذلك الهدف الذي بات حلماً بعد غيابه لسنين طويلة

* الجميع يتمنّى ان يصبح منتخب بلده بطل

 ويحمل الذهب ، وكما نعلم الأندية هي القاعدة لصناعة منتخب بطل ومنافس في كل المحافل القارية والدولية أم ( كل) مدرّب يأتي لمنتخبنا له وجهة نظر أخرى .!

* معسكر المنتخب في غير أيّام الفيفا يحرمه من ابرز لاعبية ويعطّل خطط (بيتزي) ومن ثمّ يعيد بعضهم  بطريقة الأقساط بعد انضمامهم هذا ما يجعل المشاهد يتساءل الى أين نحن ذاهبون ؟ وهل ما يحدث هو التخطيط السليم نحو العالمية ..!

* اليس من المفترض أن نكون اكثر واقعية والتعامل مع المواقف بعقلانية أم (الارتجالية) دائماً لها أولويّة لدينا ، اندية (اسبانيا) رفضت انضمام لاعبي المنتخب بحجة انها ليست ايام الفيفا و( بيتزي) يقرر عودة بعض لاعبي الأهلي لناديهم في مشاركة مهمّة هو استمرار لتخبّط أضر بمصلحة الجميع ..!

* السد ليس بذلك الفريق المخيف وما يحتاجة لاعبو الأهلي هو الهدوء ودعم جماهيري كبير يجعل بعد ذلك السد ينهار ويجعل الطوفان الأهلاوي مدمّر وممر سهل نحو الدور المقبل ، نتيجة الذهاب ليست بالسيّئة حسابياً ولكنها غير مرضية للمحبين بحكم الخسارة ؟ هل سينقذ الأهلي موسمه المخيّب للآمال ؟ الإجابة لدى اللاعبين ..

* الاتحاد الآسوي لازال يمارس اسلوبه الاستفزازي ضد الأندية السعودية بالرغم من اتهام لاعب السد لطاقم التحكيم ( بالرشوة) الأدهى من ذلك لايوجد لدينا صوت مؤثر للدفاع عن حقوق انديتنا التي لطالما كانت خصماً للإتحاد الآسوي ..!!

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