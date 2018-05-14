14 مايو 2018 مـ / موافق 28 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يكرم نواف بن محمد

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

شهد مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة يوم أمس الاثنين تكريم الأمير نواف بن محمد بن عبدالله الرئيس السابق للاتحاد السعودي لألعاب القوى بمناسبة الخدمات الجليلة والجهود الكبيرة التي بذلها في خدمة الرياضة العربية وذلك من قبل مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

وقد تسلم درع تكريمي من الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط الذي أشاد بجهود سموه واستحقاقه لهذا التكريم نظير ما قدمه لخدمة الشباب العربي.

التكريم تم بحضور وزراء الشباب والرياضة العرب وعدد من مسؤولي الرياضة العربية الذين شهدوا تكريم أول شخصية رياضية عربية من قبل المجلس الوزاري العربي.

من جهة أخرى أكد الأمير نواف بن محمد اعتزازه بهذا التكريم الذي قال عنه إنه كان نتاج عمل جماعي وجهود مشتركه من قبل كل الزملاء الذين شاركوه مسيرته الرياضية على مدى ربع قرن وشهد منهم كل تعاون وإخلاص أسفر عن هذا التكريم والتقدير من قبل أعلى مؤسسة رياضية عربي.

كما قدم شكره وتقديره للاتحاد العربي للجان الأولمبية الوطنية على دعم هذا التكريم وكذلك الاتحاد العربي لألعاب القوى على اقتراح فكرة التكريم وطرحها في اجتماع رؤساء الاتحادات العربية.

وأكد أن هذا التكريم حمل طابع الوفاء مما يعني تقدير الجهود والاعتزاز بها كما أنه يترك حالة من الارتياح والامتنان داخل نفسه وهو يرى أن ما قدمه من جهود قد قوبل بالشكر والثناء والتقدير.

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