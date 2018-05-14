13 مايو 2018 مـ / موافق 28 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“مجموعة صافولا” تستقبل “كلية الأمير محمد بن سلمان” وتطلعهم على تجربتها كشركة سعودية نموذجية اقتصادياً ومهنياً

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

اطلع وفد من كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال على تجربة مجموعة صافولا كبيئة عمل رائدة في الشرق الأوسط وأحد الكيانات الاقتصادية الوطنية الكبرى، وتعرفوا خلال زيارتهم لمقر إدارة المجموعة، على مبادراتها ومشاريعها لترسيخ الاستدامة بجميع شركاتها، وانجازاتها التنموية وخططها، وبرامجها التي ساهمت في نشر المنتج السعودي في أكثر من 30 دولة حول العالم وتعزيز القيم والثوابت بمجال المسؤولية الاجتماعية.

 كان في استقبالهم الأستاذ طارق اسماعيل المدير التنفيذي للشئون العامة والاستدامة وأمين مجلس إدارة مجموعة صافولا والأستاذ مرهف السمان المدير التنفيذي للموارد البشرية بمجموعة صافولا والأستاذ أيمن الغامدي المدير التنفيذي للموارد البشرية في صافولا للأغذية وعدداً من مسؤولي مجموعة صافولا وشركاتها التابعة عرفوا خلال الجولة تجربة المجموعة كبيئة عمل محلية جاذبة ونموذج رائد في منطقة الشرق الأوسط ، والدور المؤثر للمجموعة في تعزيز قدرات القطاع الخاص ، ورحلة الصعود الكبيرة التي دفعتها إلى حمل المنتج السعودي إلى الكثير من الأسواق الدولية ، وتجول  وفد الكلية مع فريق صافولا حيث تعرفوا عن قرب على آلية العمل التي توفر للموظف بيئة صحية وتدفعه ليجمع بين سرعة الانجاز والجودة في العمل .

 وخلال الاجتماع تم شرح تحولات مجموعة صافولا خلال 4 عقود من الزمن إلى كيان اقتصادي وطني كبير منذ التأسيس في 1979م ، وحرصت على تسخير برامجها ومشاريعها لتحقيق مرتكزات رؤية الوطن 2030 وأهدافه الاستراتيجية من خلال تأهيل وتوظيف الشباب السعودي وتمكين المرأة ،           و تحولت إلى علامة سعودية عابرة للقارات في مختلف الاستثمارات ، وساهمت في تعزيز القيم الاجتماعية بحزمة من المشاريع التي تهدف إلى التغيير الايجابي في ثقافة المجتمع ومعالجة السلبيات ، وعلى رأسها برنامج ” نقدرها ” الذي يعالج قضية الهدر الغذائي ، ومشروع “مكين” الذي يوفر فرص تدريبية ووظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة ، والعديد من المبادرات التي تعظم من دورها الاجتماعي عبر العديد من الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مع الأمم المتحدة و منظمة العمل الدولية وعدد من الكيانات الدولية والقطاعات الحكومية التي من شأنها أن تعزز مسيرة القطاع الخاص السعودي نحو الريادة والقدرة على المنافسة عالمياً.

كما تم اطلاعهم بأن صافولا تعد الشركة السعودية الأولى التي تحصل على شهادة الاعتماد العالمي للاستدامة GRI-G4k ، والتي تعتبر المرجع الأول دوليا في قياس وتقييم أداء الاستدامة في الشركات والمؤسسات فيما يتعلق بمعايير ومؤشرات الأداء والمبادرات الاجتماعية ومدى استدامتها ، عبر قطاعيها الرئيسين (الأغذية والتجزئة ) وكأول شركة عربية تحصل على هذا الاعتماد في جميع القطاعات.

على الجانب الآخر أشاد إداريو وطلاب كلية الأمير محمد سلمان بالمبادرات والمشاريع التي أطلقتها صافولا على مدار السنوات الماضية ووصفوها بـ” الملهمة” وابدوا اعجابهم ببيئة العمل في صافولا والآلية المتبعة في عملية التدريب والتوظيف،  مشددين على أنهم سينقلون التجربة إلى زملائهم في الكلية للاستفادة منها في حياتهم العمل كرواد عمل في المستقبل ، وسيكون للزيارة بالغ الأثر في توسيع أفاق الدارسين وإثراء خبراتهم العملية والمعرفية وتعزيز الطموح للتعاون بشكل أكبر مع القطاع الخاص السعودي ، مؤكدين حرصهم على نقل المعرفة وأفضل الممارسات لأبناء الوطن.

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