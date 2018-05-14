14 مايو 2018 مـ / موافق 28 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: “نزاهة” تكشف اختلاسات بالملايين تحت ستار مشاريع وهمية في محافظة الطوال

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ذكرت مصادر في هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”، أن الهيئة تحقق في صرف 3.5 مليون ريال على مشاريع وهمية من قِبل قيادات في بلدية محافظة الطوال بمنطقة جازان.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “سبق”، أن المتهمين بالاختلاس وتبديد المال العام داخل بلدية الطوال، تمكنوا من فعل ذلك عبر ترسية المشاريع على عدة مؤسسات، بينها مؤسسات غير مصرّح لها بالعمل، ومؤسسات لا مقر لها، ومؤسسات غير قائمة وموقوف نشاطها، ومؤسسات ليس بها سوى عاملين.

وأشارت إلى أن المتهمين قاموا بترسية مشروع استبدال رخام لجزء من مبنى البلدية الجديد الذي لم يتم استخدامه، كما قاموا بترسية مشروع استبدال ردم النفايات الإلكترونية على الرغم من أن المشروع غير موجود على أرض الواقع داخل المحافظة، مبينة أن المتهمين ستتم إحالتهم للجهات الأمنية.

يذكر أنه في مارس الماضي جرى احتجاز فريق يتبع لنزاهة في سيارته داخل مبنى محافظة الطوال، أثناء سعيه للحصول على مستندات ووثائق تدعم التحقيقات في حيثيات الاختلاس وتبديد المال العام، حيث أحاط مسؤولون في البلدية مركبة الفريق بالسيارات ومنعوهم من تحريكها، ورفضوا إعطاءهم المستندات.

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