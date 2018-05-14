14 مايو 2018 مـ / موافق 28 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“هيئة المقاولين”: هذه أسباب تعثر 70% من المشاريع الحكومية.. وطلبنا قرضاً لإنجازها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق، إن نسبة التعثر في المشاريع الحكومية تتجاوز الـ70%، لافتاً إلى أن غالبيتها مشاريع قديمة.

وأضاف العفالق وفقاً لما أوردت “الوطن”، أن أسباب التعثر ناتجة عن غياب التنظيم، وأمور تتعلق بالعقود، وضعف المقاولين مالياً وفنياً، إلى جانب عدم وضوح المخططات عن وجود مشاريع حكومية متعثرة، فضلاً عن المطالبات الحكومية.

وأوضح أن الهيئة طلبت قرضاً من أحد البنوك المحلية بمبلغ 15 مليون ريال؛ لتغطية الاحتياجات والمبادرات، مبيناً أن إيرادات الاشتراكات لم تصل للمستوى المطلوب بعد.

ولفت إلى أن الهيئة تعتمد على ثلاثة مصادر للدخل في الإنفاق على المشروعات؛ تتمثل في إيرادات الاشتراكات، وشركاء الهيئة، والقروض من البنوك، موضحاً أن عدد المسجلين حالياً يصل إلى 1600 مشترك.

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