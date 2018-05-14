14 مايو 2018 مـ / موافق 29 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفاة طفل دهسًا أمام مبنى الأحوال المدنية بالباحة

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

لقي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه، اليوم الاثنين، بعد تعرّضه للدهس أمام مبنى الأحوال المدنية في الباحة، ما أسفر عن إصابته في الرأس إصابة بالغة.

واتضح بعد نقل الطفل إلى طوارئ مستشفى الملك فهد، تعرّضه لإصابة مباشرة في الرأس وعدم وجود نبض وتنفس مع خروج سوائل من الأنف والأذن.

فيما أكّدت مصادر لـ”الرياض”، وفاة الطفل بالرغم من سرعة توجّه الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر إلى الموقع وعمل الإنعاش الرئوي والقلبي له، قبل نقله للطوارئ.

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