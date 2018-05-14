وفاة طفل دهسًا أمام مبنى الأحوال المدنية بالباحة

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
طائرة صينية تهبط اضطرارياً بعد كسر الزجاج الأ...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- أعلنت إدارة الطيران المدني الصينية اليوم الاثنين أن طائرة تابعة لخطوط طيران سيتشوان اضطرت
-
فيديو | موقف بطولي لشرطي إماراتي.. ينقذ قائد ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- وثق مقطع مصور نشرته شرطة دبي، شجاعة أحد منسوبيها، عندما قام بإنقاذ أحد الأشخاص
-
صور | حادث مروّع يودي بحياة 4 طلاب ثانوي فور ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- توفي أربعة طلاب في المرحلة الثانوية في بني مالك، إثر حادث تصادم مروع لمركبتهم
-
أستراليا.. جد يقتل سبعة من أفراد أسرته وينتحر...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- قالت الشرطة الأسترالية اليوم السبت أنه تم العثور على ثلاث بنادق، في أحد العقارات