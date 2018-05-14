14 مايو 2018 مـ / موافق 28 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفاة 70 شخصاً إثر العواصف القوية في الهند

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

نيودلهي – واس :-

قضى سبعون شخصًا على الأقل إثر تعرض أربع ولايات هندية لعواصف قوية أمس أجبرت الهيئات في البلاد على إعلان حالة التأهب وسط تحذيرات من تقلبات الأحوال الجوية .

وكانت الرياح السريعة والمصحوبة بالأمطار والبرق، قد خلفت دمارًا هائلًا أدى إلى تدمير المنازل وإصابة العشرات .

من ناحية أخرى، سجلت ولاية أوتار براديش الواقعة شمالي الهند أعلى عدد في الوفيات بين الولايات، إذ بلغ عدد المتوفين 42 شخصًا بحسب ما ذكره مسؤولون في غرفة التحكم في الكوارث بالولاية ، مرجحين ارتفاع عدد الوفيات بسبب دخول عشرات المصابين إلى المستشفيات .

كما لقي 14 شخصًا حتفهم في ولاية غرب البنغال الواقعة شرقي الهند، بينما قضى 12 آخرين في إقليم أندرا براديش بالجنوب. كما لقي شخصان آخران حتفهما في العاصمة نيودلهي وتأكدت وفاة حالة أخرى في ولاية أوتاراخاند في شمال البلاد .

وقد تم تعليق عمليات الطيران في مطار دلهي الدولي، كما تم تحويل أكثر من 70 رحلة جوية أمس .

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