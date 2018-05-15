15 مايو 2018 مـ / موافق 29 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أيرلندا تستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على الاعتداءات بحق الفلسطينيين

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

استدعت أيرلندا، السفير الاحتلال الإسرائيلي في دبلن اليوم للاحتجاج على الاعتداءات بحق الفلسطينيين تزامنًا مع تدشين السفارة الأمريكية في القدس .

وذكرت وزارة الخارجية الأيرلندية في بيان أن وزير الخارجية سايمون كوفني استدعى السفير الإسرائيلي في أيرلندا للإعراب عن صدمة أيرلندا وشجبها لمستوى سقوط أعداد الشهداء والجرحى أمس بقطاع غزة”.

وتابع البيان أن كوفني طالب إسرائيل بضبط النفس خلال الساعات والأيام المقبلة ، مطالبًا بتحقيق دولي مستقل تحت إشراف الأمم المتحدة حول سقوط الضحايا .

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