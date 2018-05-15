15 مايو 2018 مـ / موافق 1 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 62 شهيدًا

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

غزة – واس :-

استشهد اليوم فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد ناصر أحمد محمود غراب ” 51 عامًا ” من سكان النصيرات بالمحافظة الوسطى وإصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز الذي اطلقته قوات الاحتلال شرق القطاع .

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ يوم أمس عند السياج الحدودي لقطاع غزة إلى 62 شهيداً.

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