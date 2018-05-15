15 مايو 2018 مـ / موافق 29 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الحكومة الفلبينية تعلن رفع الحظر جزئياً عن إرسال العمالة إلى الكويت
﻿

الحكومة الفلبينية تعلن رفع الحظر جزئياً عن إرسال العمالة إلى الكويت

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت الحكومة الفلبينية اليوم، أنها رفعت الحظر جزئياً عن إرسال العمالة إلى الكويت، وذلك عقب أشهر من إعلان الرئيس الفلبيني روديغو دوتيرتي فرض حظر على إرسال العمالة.

وكشف المتحدث بإسم الرئاسة الفلبينية، هاري روكي، أنه سيُسمح لحوالي 20 ألف عامل فلبيني من «المهرة وشبه المهرة» بالتوجه إلى الكويت، عقب توقيع الاتفاقية بين البلدين في 11 مايو الماضي.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق