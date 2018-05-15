15 مايو 2018 مـ / موافق 29 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل” توقف عرض حقيبة تدريبية للمقبلين على الزواج.. بسبب “نصوص غير مناسبة”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم (الثلاثاء)، عن إيقافها تقديم حقيبة تدريبية تعرض في أحد برامج توعية المقبلين على الزواج.

وأوضحت أن سبب إيقاف الحقيبة التدريبية كونها تشتمل على نصوص غير مناسبة لقيم المجتمع السعودي.

وأكّدت الوزارة أنها ستراجع كافة ما يُقدم من حقائب تدريبية لدى الجمعيات، وستتخذ الإجراءات النظامية بحق الجمعيات المخالفة.

وكانت إحدى الجمعيات الخيرية في مكة المكرمة قد أثارت جدلا بإحدى النصائح الموجودة المقدمة للمقبلين على الزواج، في إحدى الدورات التي نفذتها. 

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