15 مايو 2018 مـ / موافق 29 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»المالية تعقد ورش عمل للتعريف بمنصة “اعتماد” الرقمية
﻿

المالية تعقد ورش عمل للتعريف بمنصة “اعتماد” الرقمية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

عقدت وزارة المالية عدداً من ورش العمل للتعريف بمنصة (اعتماد) الرقمية للجهات الحكومية في كل من الرياض وجدة والدمام، خلال الفترة ( 23 أبريل – 1 مايو 2018م)، لهدف شرح مميزات وخصائص المنصة، وحضرها أكثر من 2,000 موظف حكومي يمثلون أكثر من 290 جهة حكومية.

تأتي ورش العمل ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها وزارة المالية، لهدف رفع جاهزية الجهات الحكومية، بالإضافة إلى أخذ الملاحظات والمقترحات لضمان التطوير المستمر للمنصة. وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين الجهات الحكومية تنفيذ مشاريعها وتعاملاتها المالية مع القطاع الخاص، ولضمان تطبيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.

خلال ورش العمل تم تقديم شروحات تفصيلية عن منصة (اعتماد)، مع استعراض خدماتها المتنوعة، التي تسهم في توفير المجهود الإداري والإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة عبر الخدمات الرئيسة للمنصة وهي: إدارة الميزانية، وإدارة المنافسات والمشتريات، وإدارة العقود والتعميدات، وإدارة المدفوعات، وإدارة الحقوق المالية للموظفين.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية أطلقت منصة (اعتماد) الرقمية في منتصف شهر يناير من العام الحالي، حيث أنها تمثل المنصة الرقمية المعتمدة لتقديم الخدمات المالية الحكومية بشكل إلكتروني لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الجهاز الحكومي.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق