15 مايو 2018 مـ / موافق 29 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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انطلاق صافرات الإنذار من الصواريخ في جنوب إسرائيل قرب حدود غزة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

قال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار من الصواريخ انطلقت في جنوب إسرائيل قرب الحدود مع قطاع غزة يوم الثلاثاء لكن لم يتضح حتى الآن إن كانت أي صواريخ قد انطلقت من القطاع.

تأتي أنباء انطلاق الصافرات في يوم إحياء ذكرى النكبة وبعد يوم من مقتل 60 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات على الحدود.

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