بالأسماء | “الإسكان” تعلن الدفعة الخامسة من برنامج “سكني 2018” وتخصص 21.6 ألف منتج

(أنحاء) – متابعات :-
أعلنت وزارة الإسكان خلال مؤتمر صحافي، صباح اليوم الثلاثاء، عن 21.6 ألف منتج في جميع مناطق المملكة تمثل الدفعة الخامسة من برنامج “سكني 2018”.
وتشمل الدفعة الخامسة من البرنامج 8115 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و5197 أرضا سكنية مجانية، و8300 قرض عقاري.
وبذلك يصل عدد الخيارات والمنتجات السكنية التي تم إطلاقها منذ بداية العام الجاري ضمن برنامج سكني 100 ألف منتج.
وتم الإعلان عن أربع دفعات سابقة خلال العام الجاري تضمنت تخصيص أكثر من 80 ألف منتج، وتستهدف الوزارة تخصيص 300 ألف منتج بنهاية 2018.
أسماء مرشحي الدفعة الخامسة