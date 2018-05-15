15 مايو 2018 مـ / موافق 29 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تبوك.. تحطم طائرة تابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية ومصرع 4 كانوا على متنها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تحطمت صباح اليوم الثلاثاء طائرة صغيرة تابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية، في محمية الخنقة شمال محافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك، ما أدى لمصرع أربعة أشخاص.

وقالت الهيئة: “ببالغ الحزن والأسى، تنعي الهيئة السعودية للحياة الفطرية منسوبيها: مدير محمية الخنفة سعود بن رجاء الشمري، ورئيس الطيارين جديع بن حسين الشملاني، ومساعد طيار محمد بن مفلح القثامي، ومجزع الشمري من الادارة العامة للمجاهدين”.

وأضافت الهيئة أنهم توفوا إثر تحطم طائرة المراقبة الجوية أثناء تأديتهم عملهم في محمية الخنقة، داعية الله عز وجل أن يرحمهم وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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