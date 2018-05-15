15 مايو 2018 مـ / موافق 29 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعذر رؤية هلال شهر رمضان في عدد من المناطق

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت عدد من لجان الترائي والمراصد في سدير والقصيم تعذر رؤية هلال شهر رمضان مع غروب شمس هذا اليوم (الثلاثاء)، في انتظار صدور بيان من المحكمة العليا.

وكان عدد من الرؤاة قد أكدوا صعوبة رؤية هلال شهر رمضان هذا اليوم.

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