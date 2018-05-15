تعرّف على الخدمات التي تقدمها “رئاسة الحرمين” للمعتكفين بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان

(أنحاء) – متابعات :-
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، عن الخدمات التي توفرها الرئاسة للمعتكفين في المسجد الحرام خلال شهر رمضان.
وأوضح مدير عام وحدة خدمات المعتكفين برئاسة شؤون الحرمين، مرشد الصغير، أن الرئاسة حرصت على توفير كل سبل الراحة للمعتكفين، وذلك بتخصيص منطقة للاعتكاف في توسعة الملك فهد، مغلقة بدواليب ولها مخارج ومداخل للتسهيل على المعتكف، كما أصدرت الرئاسة بطاقات لتسهيل الدخول والخروج من وإلى منطقة الاعتكاف.
وأضاف الصغير أن الرئاسة هيّأت أيضاً دواليب خاصة للمعتكفين، كل دولاب يحتوي على 4 خزائن تكفي لأكثر من 1500 معتكف، بحيث خُصصت خزانة لكل معتكف لحفظ الملابس والمقتنيات، ومزودة بمكبس لشحن الجوال، وتغلق برقم سري يعطى للمعتكف.
وتابع مدير وحدة خدمات المعتكفين أن الخدمات التي وفرت للمعتكفين تتضمن حقائب توزع مجاناً للمعتكفين، كل حقيبة تحتوي على وسادة وسجادة ومناشف، بالإضافة لبعض مستلزمات النظافة.