حادث مروري يتسبب في مصرع وإصابة 8 أشخاص بجدة

(أنحاء) – متابعات :-
تسبّب حادث مروري وقع على طريق شمال شرق محافظة جدة، اليوم (الاثنين)، في مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، فيما باشرت فرق الهلال الأحمر الحادث.
وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرف العمليات تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب شرق كوبري القاعدة الجوية باتجاه الشرق.
وأضاف أن 4 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة باشرت الحادث، ليتبين وجود حالتي وفاة، بالإضافة إلى 6 إصابات متفاوتة الخطورة، مشيرا إلى أنه تم نقل 4 حالات من المصابين إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة، وحالتين إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.