15 مايو 2018 مـ / موافق 29 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»حقوق الإنسان العربية تطالب الجنائية الدولية فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
﻿

حقوق الإنسان العربية تطالب الجنائية الدولية فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

القاهرة – واس :-

طالبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي على خلفية جرائمه المستمرة بحق الأرض والشعب الفلسطيني التي كان آخرها يوم أمس حيث استهدف المدنيين الفلسطينيين العزل وقام بقتل ما يربو على 55 شهيداً مدنياً وإصابة نحو 2500 جريح بينهم أطفال ونساء ومسعفين طبيين.

وقال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية الدكتور أمجد شموط ، في بيان أصدره اليوم ، إن إسرائيل كيان غاصب وقاتل يجب أن يساق سياسيوه وجنوده لمحكمة الجنايات الدولية.

وطالب شموط ، المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية سرعة بدء التحقيق بجرائم الاحتلال، كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف جرائم الاحتلال ووقف الإجراءات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني والسلم والأمن الدوليين فضلاً عن أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لمواجهة نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس الإسلامية العربية الفلسطينية، مشدداً على أن الحقوق بها غير قابلة للتصرف من أحد.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق